Минздрав Крыма признал дефицит лекарств

Минздрав Крыма признал дефицит ряда лекарств в государственных аптеках.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане обратились к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с жалобой на отсутствие необходимых медикаментов. Даже тех, которые им прописывают врачи. Например, заявляют жители РК, в аптеках невозможно найти антибиотики широкого действия, препаратов для лечения органов дыхания, детских жаропонижающих и обезболивающих.

Глава СК РФ поручил провести проверку. После этого в республиканском минздраве признали: проблема, действительно, есть. «Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги», – заявили в ведомстве.

Напомним, в конце декабря глава РК Сергей Аксенов сообщил о проблеме с наличием 60 наименований льготных лекарственных препаратов.

Симферополь, Лиана Макоба

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