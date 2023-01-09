Новый рабочий год в Крыму начался с массовых эвакуаций

Новый рабочий и учебный год в Крыму начался с массовых эвакуаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня утром в детские сады, школы, больницы и административные учреждения Керчи и Феодосии пришли письма о минировании. Власти муниципалитетов заявили, что проводится эвакуация, по завершению которой все здания будут тщательно проверены.

Кстати, аналогичные письма пришли и в мэрии, так что чиновникам тоже пришлось покинуть рабочие места.

В министерстве образования РК уточнили, что в связи с ообщениями о минировании эвакуированы учебные заведения еще в пяти муниципалитетах – Черноморском, Красногвардейском и Ленинском районах, Евпатории и Армянске.

Феодосия – Керчь, Лиана Макоба

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