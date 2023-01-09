В Крыму ожидается сильный шторм

Ближайшие двое суток в Крыму будет ветрено.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РК, днем 10 января и в течение суток 11 января на полуострове ожидается усиление юго-восточного и восточного ветров до 15-20 метров в секунду. При порывах cкорость ветра будет достигать 25 метров в секунду.

По шкале Бофорта такой ветер соответствует сильному шторму: возможны повреждения строений, вал деревьев, волны на море могут достигать 12,5 метров в высоту.

Крымчанам и гостям полуострова рекомендуют в такую погоду соблюдать осторожность и не приближаться к морю.

Симферополь, Лиана Макоба

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