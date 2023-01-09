Аксенов оценил крымский турпоток 2022 года

В 2022 году в Крыму отдохнули 6 миллионов 534 тысячи туристов. Об этом заявил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», турпоток в минувшем году снизился на треть. В первую очередь, из-за проблем с логистикой. Поскольку аэропорт Симферополя закрыт с конца февраля, более 80% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, остальные – по железной дороге.

Аксенов добавил, что в период новогодних праздников Крым посетили 177 тысяч человек, но не уточнил, сколько людей приехало до 1 января и «пошло в зачет» 2022 года, а сколько после. Напомним, по словам того же Аксенова, с 27 декабря 2021 года по 9 января 2022 включительно в РК побывали около 265 тысяч туристов. То есть, сокращение составило те же 33%.

Напомним, еще в начале декабря министр туризма РК Вадим Волченко заявлял, что топовые отели и санатории на новогодние праздники «уже загружены на 80%-90%». Как это часто бывало в минувшем году, министр в очередной раз выдал желаемое за действительное, так как подобные цифры были достигнуты только к концу декабря.

По итогу праздников «средняя загрузка средств размещения составила 60%, ряда объектов – более 80%. Загрузка крупных курортных комплексов в новогоднюю ночь превысила 90%», – сообщил Аксенов.

Добавим, по оценке ассоциации «Туристический альянс Крыма», число организованных туристов в минувшем году снизилось в 2 раза: с помощью турфирм на полуостров приехали всего 2 тысячи человек. Между тем, именно турфирмы могут предоставить наиболее точные данные по турпотоку, так как власти Крыма записывают в туристы всех, кто просто прибыл на полуостров.

Симферополь, Лиана Макоба

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