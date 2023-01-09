«Захватим Ростов и всё компенсируем» – украинский политолог

Украина может компенсировать все потери, если «захватит богатые российские города», в частности, Ростов-на-Дону.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин.

Вместе с тем, он посетовал, что Запад даёт Украине недостаточно оружия, и оно плохого качества. Поэтому до вторжения Украины на территории Курской, Белгородской и Ростовской областей может пройти пять лет, а экономика «Незалежной» вряд ли выдержит.

«Это только Украина оказалась такая, которая готова – тоже феномен такой, это народ такой, что соглашается. Мало таких найти, которые отдавали бы своих людей, детей десятками тысяч, уничтожали города их, а они говорят: «Мы все равно будем бомбить эту Россию». Но приз большой, потому что если даже дойти хотя бы, захватить Воронеж, Белгород и другие города – это очень богатые города. Курск, например, Ростов – так там сразу мы всё компенсируем. Но, как говорится, нашему теленку бы волка съесть. Как это сделать, если нет оружия», – переживал эксперт.

«Ну, говорят, вернёмся к этим бронетранспортерам – ну дадут они 100-150 все вместе, ну и что это нам дает? Если бы дали, хотя бы 300 «Абрамсов», это я понимаю. Или хотя бы 200 «Леопардов», это еще понятно. А это так, дешевка. Это обыкновенная дешевка! Тем более, замминистра обороны Маляр четко заявила. Она говорит, воюют наши мобилизованные, гражданские лица, понимаете? Фактически еще воевать надо, пока будет профессиональная армия, пока она сложится, пока появятся ветераны десятками тысяч – это, минимум, пять лет. Пять лет, представляете? А Украина, экономика – выдержит пять лет?», – приводит слова Соскина «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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