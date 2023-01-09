Архиепископ Волновахский прокомментировал лишение Зеленским гражданства священников УПЦ

Судьба Украинской православной церкови полностью в руках киевского режима. Разгул репрессий в самом разгаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил архиепископ Волновахский Амвросий (Скобиола). Волноваха освобождена войками ДНР ещё в марте.

Амвросий попал в число тех 13 священнослужителей УПЦ, кого президент Зеленский лишил гражданства Украины в канун праздника Рождества Христова.

«Это только начало. Я думаю, дальше будет ещё больше. Они на этом не остановятся. За Церковь взялись серьёзно. Говорят, в дальнейшем возможна и депортация лишённых гражданства. Сейчас всё в их руках и их время. Дай нам Бог терпения», – приводит слова архиепископа издание «Донбасс решает».

Пока известно, что из пяти архиереев Донецкой епархии УПЦ гражданства лишили троих, одного из них – в соседней Горловской епархии.

Симферополь, Валентин Карамазов

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