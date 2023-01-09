«Не поможет, но очень символично» – Лондон о передаче британских танков Украине

Лондон ведёт переговоры о поставке танков Challenger-2 Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.

Речь идёт о 10 единицах военной техники. Однако окончательное решение ещё не принято.

«Само по себе это не изменит правила игры, но всё же будет иметь огромное значение, поскольку этот шаг нарушит барьер, который до сих пор не позволял союзникам предлагать Украине западные танки из-за боязни, что это будет воспринято как чрезмерная эскалация со стороны России», – приводят слова представителя британских властей журналисты.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»