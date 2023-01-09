У УПЦ могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру

У Украинской православной церкви могут полностью забрать Киево-Печерскую Лавру. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по гуманитарной политике Никита Потураев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 31 декабря истек договор между заповедником «Киево-Печерская Лавра» и УПЦ о пользовании Успенским собором и Трапезной церковью. Тогда же глава Православной церкви Украины, созданной в 2018 году, митрополит Епифаний заявил, что будет служить в Успенском соборе рождественскую службу.

Юристы УПЦ ответили, что по украинскому законодательству Церковь сохранит право на пользование храмами: пункт 5 постановления кабмина Украины от 27 мая 2022 года «Об особенностях аренды государственного и коммунального имущества в период военного положения» продлил срок действия всех договоров «на период действия военного положения и в течение четырех месяцев с даты прекращения или отмены военного положения». Исключение – когда одна из сторон предупреждает другую о прекращении отношений за 30 дней до истечения первоначального срока договора, но Заповедник сообщил об этом за 4 дня. А ПЦУ вообще не имеет разрешения на проведение богослужения в Успенском соборе Киево-Печерской лавры (это, кстати, подтвердил и. о. гендиректора Национального заповедника «Киево-Печерская лавра» Александр Рудик).

Тем не менее, с 1 января территория Национального заповедника «Киево-Печерская Лавра», включая находящиеся на территории Верхней лавры Успенский собор и Трапезную церковь, оказалась закрыта для посетителей из-за работы некой комиссии.

К Рождеству Успенский храм все-таки открыли: службы в нем, действительно, провел глава ПЦУ Епифаний.

А теперь в Раде заявляют, что отберут у УПЦ и нижнюю Лавру (на территории которой расположено еще 8 храмов), несмотря на то, что она передана Украинской православной церкви в бессрочную аренду. Депутат Потураев подчеркнул, что госслужба этнополитики и свободы совести «будет работать в соответствующем направлении».

Киев, Платон Ефимчук

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