В Ялте у жильцов отобрали часть многоэтажки, но заставляют платить за нее коммуналку

В Ялте у жильцов многоэтажки отобрали подвал, но заставили платить за него коммунальщикам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обитатели дома №54 по улице Красноармейской написали жалобу в городскую прокуратуру: подвал их дома площадью 142 квадратных метра каким-то таинственным образом оказался во распоряжении муниципального бюджетного учреждения «Городской молодежно-подростковый центр». МБУ открыло там тренажерный зал, но коммунальные платежи за помещения начисляют почему-то жильцам дома.

Они пытались выяснить, как подвал из их собственности перекочевал к МБУ, но в учреждении предъявить документы, подтверждающие право собственности, отказались. А в управляющей компании (МУП «РЭО-2») завили, что собственником подвала является городской округ Ялта. Но почему тепло, вода и прочие услуги на содержание помещения оплачиваются не из городского бюджета, а из кармана других жильцов, тоже не пояснили.

Поэтому ялтинцы просят вмешаться в ситуацию прокуратуру.

Ялта, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»