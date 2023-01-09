Новый год в Севастополе начался с перестановок в правительстве

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев начал новый рабочий год в с перестановок в городском правительстве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполняющим обязанности первого заместителя губернатора назначен Алексей Парикин. Он будет отвечать за бюджет и госпрограмму, а также координировать работу департаментов управделами, сельского хозяйства и потребительского рынка, управления по тарифам и управления ветеринарии.

Исполняющими обязанности вице-губернаторов стали Евгений Горлов, Павел Иено и Максим Жукалов.

«Помимо направлений, которыми они руководили будучи директорами департаментов, добавились новые зоны ответственности», – пояснил Развожаев. Иено, помимо привычной дорожно-транспортной отрасли, теперь будет курировать все городские стройки; Жукалов займется генпланом и ДИЗО; в зону ответственности Горлова переходят Севприроднадзор и Госжилнадзор.

Департамент внутренней политики, управление Информполитики и Департамент общественной безопасности Развожаев оставил в своем прямом подчинении.

Он также сообщил, что посты вице-губернаторов покинули Николай Гордюшин и Сергей Толмачев: первый возвращается в Москву, но останется членом Архитектурного совета Севастополя, а второй стал первым заместителем главы Запорожской области.

Севастополь, Олег Яковенко

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