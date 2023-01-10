В новогодние праздники крымчане подарили мошенникам более 2 млн рублей

За праздничные дни января крымчане «подарили» мошенникам более 2 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении МВД РК, с 1 по 8 января зарегистрировано 16 заявлений о мошенничестве.

Три крымчанки расстались с деньгами, подыскивая подходящее жилье: одна перевела продавцу в качестве задатка 180 тыс рублей, вторая – 200 тыс, третья (она решила не купить, а арендовать квартиру) – 34,5 тыс. При этом дамы даже не встречались с владельцами недвижимости, а просто переписывались с ними в мессенджерах. В итоге, получив деньги, лже-собственники заблокировали телефоны «клиенток» и исчезли.

Еще 3 крымчанки перевели в общей сложности 300 тыс рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банков: они думали, что таким образом защищают свои сбережения.

Более 600 тысяч рублей у беспечных крымчан увели с помощью сторонних мобильных приложений и ссылок на неизвестные источники.

Симферополь, Олег Яковенко

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