В Крыму уволили руководителя Инспекции по жилищному надзору

В Крыму освободили от должности руководителя Инспекции по жилищному надзору. Соответствующий указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

«Уволить Акулову Элину Васильевну с государственной гражданской службы Республики Крым и освободить ее от должности начальника Инспекции по жилищному надзору Республики Крым, главного государственного жилищного инспектора Республики Крым 16 января 2023 года», – говорится в документе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно официальной версии, Акулову уволили по ее же инициативе.

Симферополь, Лиана Макоба

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