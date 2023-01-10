Крым атакует свиной грипп

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ и гриппу в Крыму превышен на 25%. Об этом сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», более 80% зараженных получили диагноз «грипп». А в структуре заболеваемости гриппом преобладает штамм H1N1 (свиной грипп).

Специалисты отмечают, что прогнозы на тяжелые осложнения пока не оправдываются: в отличие от эпидемии 2009 года, когда грипп часто переходил в тяжелые формы вирусной пневмонии, сейчас таких последствий не фиксируется.

Однако штамм отличается высокой контагиозностью, поэтому болеет много людей.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»