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Вторник, 10 января 2023, 16:17 мск

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Крым остался без нескольких тонн спиртного

Крым остался без нескольких тонн нелегального спиртного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Краснодаре сотрудники ГИБДД остановили грузовик «Фотон», следовавший из Армавира в Крым. В машине полицейские обнаружили 200 коробок с бутылками. Согласно документам, в них находилось подсолнечное масло.

Однако проверка показал, что на самом деле грузовик перевозил 4 тонны спиртосодержащей жидкости.


Товар изъяли. Перевозчику грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Краснодару.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2023, РИА «Новый День»

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