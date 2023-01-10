Крым остался без нескольких тонн спиртного

Крым остался без нескольких тонн нелегального спиртного.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Краснодаре сотрудники ГИБДД остановили грузовик «Фотон», следовавший из Армавира в Крым. В машине полицейские обнаружили 200 коробок с бутылками. Согласно документам, в них находилось подсолнечное масло.

Однако проверка показал, что на самом деле грузовик перевозил 4 тонны спиртосодержащей жидкости.



Товар изъяли. Перевозчику грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе управления МВД России по городу Краснодару.

Симферополь, Олег Яковенко

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