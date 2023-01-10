У Ялты забрали главный туристический аттракцион

Канатную дорогу «Мисхор – Ай-Петри» передали из муниципальной в собственность Республики Крым. Согласно распоряжению Совета министров РК, в список передаваемого имущества включены земельные участки, нежилые здания, вагоны, лебедки и канат.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», канатная дорога «Мисхор – Ай-Петри» является одним из главных туристических аттракционов Крыма. Строить ее начали еще в 1967 году, а открыли только в марте 1988 года.

Длина дороги составляет 2 тысячи 980 метров. Нижняя станция «Мисхор» расположена на высоте 86 метров над уровнем моря, средняя «Сосновый Бор» – 304 метра, врехняя «Ай-Петри» – 1152 метра. Между станциями «Сосновый Бор» и «Ай-Петри» нет ни одной опорной вышки, а расстояние между ними составляет 1670 метров.

Весь путь от нижней до верхней станции кабинка, вмещающая 40 человек, проходит за 15 минут. Скорость движения в нижней части дороги составляет 6 метров в секунду, в верхней – 8 метров. Угол подъема возле гор – 46 градусов.

С 2000 года канаткой управляла компания «Старинвест». В 2002 году она получила в аренду сроком на 50 лет земельный участок площадью 1,3 га – для обслуживания дороги. К 2016 году на участке выросли 13 строений и 7 за границами участка, в которых развернулась незаконная торговля. Тогда разгорелся большой скандал и даже звучали предложения старую канатку закрыть и построить новую. Но эти планы так и остались на уровне прожектов.

В несезон дорогу обслуживали 120 человек, летом добавлялось еще 40 сотрудников. Все они в конце прошлого года остались без работы: канатка перестала работать в октябре.

Власти ищут инвестора, который проведет техобслуживание самой дороги и благоустроит прилегающую территорию.

Эксперты оценивают траты на содержание канатки в несколько десятков миллионов рублей в год, а доход от ее работы при полной загрузке – почти в полмиллиарда рублей.

Ялта, Лиана Макоба

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