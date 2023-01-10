Украинское командование подбирает удобные формулировки для объявления о сдаче Соледара

Ситуация в Соледаре критическая, но украинские войска там «работают над истощением российских сил».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением в Киеве выступил пресс-офицер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, комментируя наступление «вагнеровцев» в Донецкой народной республике.

По его словам, ВСУ якобы делают всё, чтобы победа российской армии в Соледаре оказалась «пирровой».

«Там очень сложная сейчас ситуация, самая сложная на Восточном фронте. Именно защитники Соледара сейчас делают всё, чтобы истощить врага, максимально снизить его наступательный потенциал. Чтобы даже его какие-то тактические успехи вели к большой пирровой победе», – оправдывался Череватый.

Симферополь, Валентин Карамазов

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