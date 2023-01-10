На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой части автодороги

На Крымском мосту завершили надвижку первого пролета левой автодорожной части.
Как уже сообщал «Новый День», утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик и загорелся состав с горючими материалами. В результате были повреждены несколько пролетов автомобильной и железнодорожной частей переправы.
В начале декабря, после проведенных восстановительных работ, транспорт пустили по правой стороне автодорожной части мостаи начали приводить в порядок левую часть.
Сегодня закончили надвижку первого пролета левой автодорожной части мостового перехода через Керченский пролив.
«При монтаже использовался метод поперечной надвижки, что позволило выполнить работы в кратчайшие сроки. Полностью завершить надвижку планируем уже в феврале», – сказал вице-премьер Марат Хуснуллин.
Всего на левой стороне автодорожной части необходимо заменить четыре пролета. Масса каждого составляет более 300 тонн. Собранные в Краснодарском крае пролеты будут доставлены к месту проведения работ с помощью многоколесных самоходных модулей.
В феврале все четыре новых пролета Крымского моста будут установлены в проектное положение.
После этого начнется укладка асфальтобетона, ремонт инженерных систем, замена барьерного ограждения и освещения.
«Все восстановительные работы будут завершены в марте», – заявили в правительстве РФ.
Керчь, Олег Яковенко
© 2023, РИА «Новый День»
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