В исторической части Ливадии обнаружили незаконную стройку

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту незаконной стройки в Ливадии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымчане обратились в ведомство с просьбой обратить внимание на действия собственницы земельного участка в историческом ареале Ливадии.

На указанном участке было разрешено только малоэтажное строительство, но дама, не согласовав проект в уполномоченных структурах, построила семиэтажный дом. При этом во время стройки были уничтожены зеленые насаждения, в том числе реликтовые деревья, а также нарушена целостность муниципальной дороги.

Теперь в этой истории будут разбираться следователи.

Ялта, Лиана Макоба

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