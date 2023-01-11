На уникальную крымскую природу обратили внимание менее 5 процентов туристов

Только каждый двадцатый турист в минувшем году почтил своим вниманием крымские заповедники.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 11 января в отмечается День заповедников и национальных парков. 29 декабря 1916 года (11 января 1917 по новому стилю) в России был создан первый в истории страны общегосударственный заповедник – Баргузинский, на берегу Байкала.

Всероссийский день заповедников и национальных парков отмечается с 1997 года. На сегодняшний день в России более 12 тысяч особо охраняемых природных территорий.

В Крыму создано 7 ООПТ федерального значения и 194 – регионального значения. Самые известные из них – Ялтинский горно-лесной, Опукский и Казантипский заповедники, а также Лебяжьи острова.

Согласно официальным данным, Крым в 2022 году посетили более 6,5 млн человек, а крымские заповедники – более 300 тыс человек. Иными словами, на уникальную крымскую природу обратили внимание менее 5% туристов. Либо официальные цифры не соответствуют действительности.

Симферополь, Лиана Макоба

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