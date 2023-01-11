В Крыму школьник угнал машину под предлогом тест-драйва

В Крыму десятиклассник угнал машину под предлогом тест-драйва перед покупкой.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в поселке Октябрьское Красногвардейского района. Местный житель разместил в соцстеях объявление о продаже «Лады Приоры». На объявление откликнулся молодой человек.

Сторговались на 150 тысячах рублей и назначили встречу на автомойке. Покупатель придирчиво осмотрел машину и выдал вердикт: без пробного заезда сделки не будет. На вопросы о возрасте щедро прибавил себе год и заверил, что «Ладу» отгонит взрослый приятель с правами, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Продавца такой ответ устроил, и он пустил юного покупателя за руль, а сам сел рядом.

Через полкилометра водитель предложил выйти и осмотреть машину снизу. Как только продавец покинул салон, покупатель дал по газам.

Справившись с изумлением, хозяин попытался выяснить по телефону, что это было. Но на звонки угонщик не отвечал, а в соцсетях ответил, что ни о какой машине не знает и ничего не угонял.

Правда, позже до школьника дошло, что дело попахивает уголовным делом, и он попросил не вызывать полицию. Но было уже поздно. «Приору» нашли в 55 км от места «расставания» и вернули владельцу, а с юным угонщиком разбираются правоохранительные органы.

Симферополь, Олег Яковенко

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