Иностранцы могут получить вид на жительство в России в обмен на инвестиции в Крыму

Иностранные инвесторы, открывшие бизнес в Крыму, могут получить вид на жительство в России без оформления разрешения на временное проживание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Минпромторга РФ, сегодня вступило в силу постановление правительства РФ об утверждении критериев выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание иностранцам, инвестирующим в российскую экономику.

Согласно постановлению, получить такие преференции иностранцы могут, вложив в течение трех лет до подачи заявления на вид на жительство минимум 15 млн рублей в социально значимые региональные проекты или инвестировав 30 млн рублей в какую-либо российскую компанию (должна работать не менее 3 лет, и за год, предшествующий подаче заявления на ВНЖ, уплатить налоги и взносы на сумму от 6 млн рублей).

Еще один вариант: регистрация и последующее владение юрлицом, ведущим деятельность в России более 2 лет с суммой ежегодных налогов свыше 4 млн рублей.

Кроме того, иностранные инвесторы могут купить в России недвижимость любого назначения на стадии строительства или в течение двух лет после ее ввода в эксплуатацию – с общей кадастровой стоимостью от 25 млн рублей (в Москве – от 50 млн, на Дальнем Востоке – от 20 млн).

Недвижимость должна быть свободна от обременений, а владеть ею иностранец должен непрерывно в течение года до подачи заявления.

Основанием для отказа в предоставлении ВНЖ может быть не только несоответствие утвержденным критериям, но и общие правила, закрепленные в законе о правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации.

«Интерес к упрощенному получению ВНЖ в России прежде всего ожидается со стороны граждан стран ЕАЭС, СНГ, Ближнего Востока и Азии», – пишет telegram-канал «Бизнес Крым».

Симферополь, Олег Яковенко

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