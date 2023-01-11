В Крыму начали торговать чистым воздухом

В Крыму начали продавать воздух.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на одном из популярных сайтов объявлений появился лот «кристально чистый воздух». Продавец предлагает «порцию для взрослого человека» за 100 рублей. Оптовым и постоянным покупателям обещают скидки.

Правда, продавец не уточняет, каким образом он рассчитал порцию и где вообще взял кристально чистый (в другом варианте – идеально чистый) воздух: пункт продаж находится в одном из городов Крыма, где в декабре отмечалось загрязнение атмосферы, как минимум, взвешенными веществами (пылью, сажей, золой, солями металлов), а упаковка – полиэтиленовый пакет с зип-застежкой – не является герметичной.

Отметим, что объявление вызвало некоторый интерес: оно появилось 9 января, и его уже посмотрели около тысячи человек.

Симферополь, Лиана Макоба

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