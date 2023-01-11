Крым оказался среди регионов, где работодатели наиболее часто экономили на работниках

Крым оказался среди российских регионов с наибольшей частичной занятостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», аналитики консалтинговой сети FinExpertiza изучили свежие данные Росстата и пришли к выводу, что рынок труда в стране вошел в зону турбулентности: число увольнений и наймов достигло рекорда, а показатель неполной занятости превысил пандемический.

Так, в третьем квартале минувшего года с крупных и средних российских предприятий уволились более 3,7 млн человек. При этом трудоустроились за тот же период почти столько же.

Наибольший отток работников отмечен в торговле, здравоохранении и промышленности, а приток – в образовании, ЖКХ и на стройках.

В режиме неполной занятости в июле-сентябре работали более 4,5 млн человек. Такого не было даже во время COVID-19. Однако если в 2020 году было достаточно много работающих неполный рабочий день по инициативе нанимателя, то в текущем последние поменяли формат и стали оформлять неполную занятость по соглашению сторон.

Напомним, частичная занятость – это определенный «компромисс» между предприятием и работником, который помогает сэкономить на зарплатном фонде и одновременно избежать увольнений.



В третьем квартале 2022 года количество частично занятых на крупных и средних предприятиях России достигло 4,66 млн человек, что является квартальным рекордом как минимум с 2010 года. Предыдущий максимум фиксировался в период локдауна, во втором квартале 2020 года – 4,59 млн человек.

В среднем по стране в режиме неполной занятости в июле – сентябре трудились 14% работников крупных и средних предприятий. Более двух третей их них отправили в отпуск без сохранения зарплаты.

Наибольшая доля частично занятых отмечалась в Санкт-Петербурге – 18,4% работающих. На втором месте Самарская область – 18%, на третьем Пермский край – 17,8%.

А вот Крым оказался на 4 месте: здесь деньги своим работодателям путем неполной занятости экономили 17,5% работников, или более 58 тысяч человек.

Аналитики отмечают, что помимо частичной занятости есть еще неформальная занятость – работа на ИП или небольшое предприятие без официального статуса юрлица (часто за серую зарплату), а также самозанятость.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»