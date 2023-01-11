В Киеве отказались от бетонных укрытий возле остановок – из соображений безопасности

В Киеве не будут устанавливать бетонные укрытия на остановках общественного транспорта, как это сделали в Харькове и Днепропетровске.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый замглавы Киевской городской администрации Николай Поворозник.

По его словам, пока нет соответствующих государственных стандартов на такие укрытия. В нормах должно быть указано допустимое количество мест, наличие туалета и категория прочности строения. Кроме того, нет уверенности, что они по-настоящему безопасны.

«Поставить бетонные блоки и назвать «укрытием» – это не выход. Я бы такого не делал. Не дай бог, что-то прилетит в такое укрытие и там погибнут люди, сразу будут вопросы: кто и на каких основаниях их устанавливал в городе», – объяснил Поворозник позицию мэрии.

Он призвал жителей пользоваться стандартными укрытиями: подземными переходами, паркингами, станциями метро.

Отметим, что во время российских ударов по украинской инфраструктуре – главный ущерб всем другим гражданским объектам наносится ракетами, неудачно запущенными украинской ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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