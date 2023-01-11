Крым в полтора раза сократил свою долю в новогоднем турпотоке

Крым стал единственным среди популярных туристических регионов, показавшим отрицательную динамику во время новогодних каникул.

Как уже сообщал «Новый День», в течение новогодних праздников РК, согласно официальным данным, посетили 177 тысяч человек. Это на 33% меньше, чем год назад. По остальным популярным направлениям отмечен рост.

По информации Ассоциацию туроператоров России (АТОР), в пятерку лидеров по приросту туристов вошли Вологодская область (+61%, всего 213 тыс туристов), Ставропольский край (+40%), Липецкая область (+35%, 330 тыс), Северная Осетия (+33%) и Тверская область (+21%, 700 тыс туристов).

Лидерами по турпотоку стали Москва (более 2 млн человек, +8% к 2022 году), Московская область (2 млн) и Санкт-Петербург (1 млн, +7% ).

В первую десятку по абсолютным цифрам так же вошли Краснодарский край (430 тыс туристов, +2%) и Тюменская область (200 тыс, +10%).

Крым занял предпоследнее место, после него только Кемеровская область и курорт Шерегеш (170 тыс туристов), но и у них прирост 5% к прошлому году.

В целом, с 30 декабря по 8 января в поездки по России отправились 10,3 млн человек. На долю Крыма пришлось всего 1,7%. В 2022 году этот показатель составлял 2,6%.

Симферополь, Лиана Макоба

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