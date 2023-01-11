Украина «зафиксировала» подготовку нового ракетного удара РФ

ВСУ сообщает о готовящейся новой ракетной атаке по Украине.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
«Силы обороны фиксируют подготовку россиян к масированному ракетному удару», – сказала она.
По её информации, РФ применяет беспилотники для разведки и отправила корабли на «перезарядку». Гуменюк уверена, что под ударом окажутся объекты критической инфраструктуры и средства ПВО.
Симферополь, Валентин Карамазов
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