Украина «зафиксировала» подготовку нового ракетного удара РФ

ВСУ сообщает о готовящейся новой ракетной атаке по Украине.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

«Силы обороны фиксируют подготовку россиян к масированному ракетному удару», – сказала она.

По её информации, РФ применяет беспилотники для разведки и отправила корабли на «перезарядку». Гуменюк уверена, что под ударом окажутся объекты критической инфраструктуры и средства ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

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