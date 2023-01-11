Минобороны Украины отказывается признавать потерю Соледара

Российские подразделения якобы несут потери, которые не позволяют им преодолеть сопротивление ВСУ в Соледаре.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступила замглавы Минобороны Украины Анна Маляр.
«В Соледаре продолжаются тяжелые бои. После понесённых потерь противник в очередной раз произвёл замену своих подразделений, увеличил количество «вагнеровцев», пытается прорвать оборону наших войск и полностью захватить город, но не имеет успеха», – уверяет Маляр.
Между тем, на этот момент остатки украинских подразделений выбивают с западных окраин Соледара, часть ВСУшников окружена в центре города.
Симферополь, Валентин Карамазов
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