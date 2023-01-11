Мэр Днепропетровска признал, что никакое количество генераторов не спасёт от блэкаута

Миллионный город невозможно обеспечить светом и теплом с помощью дизель-генераторов, не говоря уже о работе промышленных предприятий.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

Он отметил, что даже в случае полного обеспечения генераторами, для их бесперебойной работы необходимо огромное количество топлива.

«Невозможно, чтобы миллионный город работал на генераторах. Мы сделали подсчёт, сколько норм необходимо топлива, если у нас есть все генераторы, которые будут работать на критическую инфраструктуру. Сто восемьдесят тонн дизельного топлива в сутки. Во-первых, где их взять? Во-вторых, где взять на это деньги? Хорошо, представим, что это возможно. Но сутки, двое, трое. А потом?», – приводит слова Филатова «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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