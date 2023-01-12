Падающие деревья, обвалы и провалы: МЧС предупредило о шалостях погоды в Крыму

В Крыму сохраняется ветреная погода.
Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС ПФ по РК, сегодня на полуострове хозяйничает восточный ветер, скорость которого будет достигать 18 метров в секунду.
Ветер такой силы может валить деревья, рвать линии электропередач и связи, повреждать рекламные конструкции и кровли.
В горных и предгорных районах Крыма возможны сходы оползней, обвалы и суффозионно-карстовые провалы из-за высокой влажности грунтовых пород.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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