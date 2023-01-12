Крым выставит Киеву счет за теракт на Крымском мосту

Крым потребует от Украины возместить ущерб от теракта на Крымском мосту. Об этом заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

Как уже сообщал «Новый День», утром на автомобильной части Крымского моста взорвался грузовик и загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. В результате взрыва произошло обрушение двух автомобильных пролетов моста, кроме того, были повреждены железнодорожные пути.

В тот же день Всероссийский союз страховщиков предварительно оценил ущерб от теракта примерно в 500 млн рублей, исходя из того, что стоимость одного пролета моста может составлять 200 – 300 млн. Официально общий ущерб еще не озвучивался, но уже понятно, что речь идет не о миллионах, а о миллиардах.

Несмотря на то, что деньги на восстановление мосты выделяются из федерального бюджета, власти Крыма считают, что республика тоже понесла существенные потери в результате теракта и собираются предъявить счет Киеву.

«Крыму в результате затруднения движения по мосту был нанесен немалый ущерб, который вполне может быть посчитан и включен в сумму нашего иска Украине», – цитирует Константинова РИА Новости.

Симферополь, Олег Яковенко

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