Возможность попасть в Крым в ближайшие выходные будет ограничена

Тем, кто собирается провести в Крыму ближайший уикенд, придется скорректировать планы: возможность попасть на полуостров автомобильным транспортом будет ограничена.

Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РФ, 14 января в с 3 часов по местному (и московскому времени) на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Полностью автодорожная часть моста будет закрыта с 4 до 16 часов.

Причина ограничений – проведение ремонтно-восстановительных работ.

Водителей и туристов просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.

Керчь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»