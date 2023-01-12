Возможность попасть в Крым в ближайшие выходные будет ограничена

Тем, кто собирается провести в Крыму ближайший уикенд, придется скорректировать планы: возможность попасть на полуостров автомобильным транспортом будет ограничена.
Как сообщили РИА «Новый День» в Минтрансе РФ, 14 января в с 3 часов по местному (и московскому времени) на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта. Полностью автодорожная часть моста будет закрыта с 4 до 16 часов.
Причина ограничений – проведение ремонтно-восстановительных работ.
Водителей и туристов просят заранее планировать поездки и следить за поступающей информацией.
Керчь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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