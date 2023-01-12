В Крыму главам муниципалитетов запретили отпуска и пригрозили увольнениями

Глава Крыма Сергей Аксенов вернулся к своим коронным приемам управления: снова начал грозить увольнениями подчиненным и главам муницпалитетов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава РК констатировал, что чиновники в очередной раз массово проигнорировали его поручения:

«В ходе подведения итогов выездов за 2022 год рекомендовал главам администраций посвятить новогодние каникулы работе и решению вопросов населения. Советом никто не воспользовался и свои прямые обязанности, в том числе по организации уборки, покоса и озеленения общественных территорий, не выполнил», – сообщил сегодня Аксенов и запретил главам муниципалитетов уходить в отпуск, пока вверенная им территория не станет образцово-показательной.

«Всем вице-премьерам дано поручение посетить свои подшефные территории и дать оценку проводимой там работе. Также хочу напомнить, что все контракты на технологические работы должны быть заключены до 1 марта и иметь обоснованные сроки.

Ценность глав администраций не в том, чтобы делегировать задачи, а в том, чтобы лично запустить все механизмы для грамотного решения острых проблем. Так что 1 февраля и 1 марта подведём промежуточные итоги, а 1 апреля новое место работы будут искать все, кто не добьется нужных результатов. Все, кого это не устраивает, вольны написать заявление уже сегодня», – заявил Аксенов.

Правда, он не пояснил, где будет искать замену уволенным чиновникам: с управленцами в Крыму в последнее время большие проблемы – пришедшие на смену уволенным поручения главы республики тоже не выполняют.

Симферополь, Лиана Макоба

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