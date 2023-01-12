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Конфликт на Украине

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Четверг, 12 января 2023, 16:35 мск

Новости Крым

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Генштаб Украины раскрыл «ближайшие планы России»

Россия, в первую очередь, планирует занять всю территорию Донецкой области, а затем взяться за Запорожскую. Но главной целью РФ всё равно остаётся вся территория Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

«Прогнозируется, что в ближайшее время противник будет пытаться выйти на административные границы Донецкой области, а в дальнейшем может активизировать свои действия по захвату левобережной части Запорожской области. Главной целью противника остаётся захват всей территории нашей страны и уничтожение государственности Украины», – сказал военный.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»

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