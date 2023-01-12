Германия дала зелёный свет всем странам на поставки немецких «Леопардов-2» Украине

Германия не должна препятствовать поставкам своих «Леопардов» из других стран на Украину.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил вице-канцлер Роберт Хабек.

Напомним, ФРГ не поставляет танки Украине, однако от неё требуется разрешение для других стран на передачу немецкой бронетехники Киеву.

«Есть разница между принятием решения относительно себя и препятствием принятию решения другими... Соответственно Германия не должна стоять на пути, когда другие страны принимают решение о поддержке Украины, независимо от того, какое решение примет Германия», – сказал Хабек.

По его словам, Берлин в ближайшее время разрешит передачу украинцам этих танков другими странами.

Симферополь, Валентин Карамазов

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