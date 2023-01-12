Евросоюз засекретил новый список санкций против Белоруссии

Белоруссия «будет наказана за поддержку России», однако обсуждение новых санкций против Минска носит конфиденциальный характер.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.

«Что касается сути и значения новых санкций, это предмет переговоров, конфиденциальных дискуссий государств-членов. То есть обсуждение подробностей санкций никогда не бывает публичным», – утверждает Стано.

Отметим, что подробности санкционных мер против РФ обычно становятся известны заранее.

Стано добавил, что ЕС будет применять санкции против РФ так долго, как Россия будет использовать «такую практику эскалации».

Симферополь, Валентин Карамазов

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