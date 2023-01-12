Зеленский устроил для ВСУ «Бахмутскую мясорубку», чтобы заполучить немецкие танки

«Упорное сопротивление» украинской армии с огромными потерями в Бахмуте и Соледаре призвано облегчить работу украинской военной дипломатии по выбиванию современного тяжёлого оружия у Запада.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил украинский политолог Вадим Карасёв.

«Упорное сопротивление украинских войск призвано создать возможности для украинской военной дипломатии. Во-первых, это демонстрирует упорство, боевые возможности, сильную мотивацию украинских вооруженных сил. Благодаря упорному сопротивлению, то, что фактически в течение полугода российские войска никак не могут прорвать линию обороны Бахмута, это и создало дипломатические возможности для того, чтобы, всё-таки, западные де-факто военные союзники Украины пришли к пониманию необходимости открыть новый этап в военной помощи Украине. А именно в плане тяжёлых наступательных вооружений, прежде всего, танков. Поэтому упорные бои идут и были на протяжении всего полугода», – сказал Карасёв.

При этом он отметил разногласия между администрацией Зеленского и командованием ВСУ, которое настаивает на отходе из Бахмута ради сохранения личного состава.

«Военные предлагали высшему политическому руководству Украины оставить Бахмут, не рисковать, перейти на заранее подготовленные оборонительные рубежи, а они действительно созданы там... Но Зеленский именно настаивал на том, что нужно продолжать сопротивление, держать оборону, поскольку это, в свою очередь, откроет новую возможность для того, чтобы существенно, а главное качественно изменить подходы к военной помощи Украине со стороны США и стран Североатлантического альянса», – приводит слова Карасёва «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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