В Крыму объявились боги, богатыри и древний нормандский орел

В Крыму появились богиня, древний нормандский орел и богатыри. В минюсте РК рассказали, какие имена получили родившиеся на полуострове в 2022 году.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у крымчан по-прежнему популярны такие имена как Максим, Артём, Михаил, Владимир, Алексей, Иван, Матвей, Руслан, Тимур, Эмир, Рустем, София, Милана, Александр, Ева, Мария, Мия, Варвара, Дарья.

Но многие новоявленные родители решили дать своим детям необычные имена: например, Цотнэ, Ораз, Севинч, Люлья.

Среди родившихся в 2022 году крымчан Астемир (в переводе с кабардино-балкарского стальной, железный), Арис (сокращенная версия имен в честь греческого бога войны Ареса), Баходур (в переводе с таджикского богатырь), Виорика (в переводе с румынского фиалка), Маро (это грузинское имя означает решительная, возлюбленная Бога), Иустина (церковный вариант имени Устинья или в римском оригинале Justus), Каталея. Последнее имя, произошедшее от названия редкой колумбийской орхидеи Cattleya, стало популярным в США после фильма «Колумбийка», вышедшего в 2011 году (главная героиня с таким именем мстит убийцам своих близких). Сейчас Каталея входит в список самых распространенных американских имен, но для России оно экзотика.

Однако самыми необычными можно назвать имена двух крымских малышей. Одного мальчика назвали Керимахон (состоит из двух тюркских имен, хотя у второй части есть и греческая версия; по отдельности имена встречаются не так уж и редко, но пример совместного произношения найти не удалось). Второй мальчик получил имя Иглай – чем руководствовались его родители, неизвестно, но этимологически это русская огласовка английского имени Eaglay (Игли), которое, в свою очередь, имеет древние нормандские корни и означает, что его обладатель в чем-то схож с орлом. Имя редкое даже для англоязычных стран, но встречается как никнейм среди фанатов Вселенной Толкиена.

Среди публичных персонажей обнаружился только один человек с таким именем – албанский футболист и тренер Игли Таре.

Симферополь, Лиана Макоба

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