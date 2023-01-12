Киев озвучил сумму заблокированных активов России и Белоруссии

Киев заблокировал активы России и Белоруссии на общую сумму 1,1 млрд долларов. Об этом заявило Бюро экономической безопасности Украины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего по всем уголовным производствам, открытым в стране, наложен арест на имущество стоимостью около 46,7 млрд гривен (1,3 млрд долларов). 88% составляют активы и объекты права собственности России и Белоруссии. В их числе жилая и коммерческая недвижимость, банковские счета, автомобили, аптеки, АЗС, железнодорожные вагоны и так далее.

В Бюро утверждают, что арестованные активы уже принесли Украине идоход в сумме 2,2 млрд гривен.

Киев, Платон Ефимчук

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