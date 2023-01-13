В Крыму обнаружили древнюю неразграбленную «братскую могилу»

В Крыму обнаружили древнее неразграбленное массовое захоронение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в рамках Опушкинской археологической экспедиции специалисты Института археологии РАН, КФУ имени Вернадского и фонда «Наследие тысячелетий» обнаружили практически не тронутый склеп с останками почти 100 человек.

Ученые датируют захоронение 1 – 2 веками нашей эры и классифицируют как «смешение погребальных культур», что было характерно для того времени.

По словам старшего научного сотрудника Института археологии Крыма РАН, Анастасии Стояновой, поздние скифы «не отличались сентиментальностью» и хоронили умерших, сдвигая в сторону похороненных ранее.

Напомним, некрополь у села Опушки недалеко от урочища раскапывают с 2003 года. За 20 лет было найдено около 400 захоронений, сделанных с 1 по 5 века нашей эры, – это погребения аланов, скифов, сарматов.

Практически все обнаруженные могильники были разграблены до начала раскопок. Тем не менее, археологам удалось найти

драгоценности, украшения, оружие, лепные и краснолаковые сосуды, прочую утварь.

По мнению ученых, на сегодняшний день обследована только четвертая часть некрополя.

Симферополь, Лиана Макоба

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