В Крыму подешевели комнаты

Симферополь и Севастополь вошли в пятерку российских городов, где в течение 2022 года подешевели комнаты.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вВ 2022 году стоимость комнат в России выросла в среднем на 13%. Наибольшее увеличение цен – более 40% – зафиксировано в Чите, Ставрополе и Улан-Удэ.

Подешевел данный вид недвижимости лишь в 5 из 70 городов с крупными рынками вторичного жилья, отмечают аналитики федерального портала «Мир квартир». Лидером стал Севастополь, где комнаты подешевели почти на 8%, в Сочи цена снизилась на 5,6%, в Симферополе – на 4,7%. В пятерку так же вошли Махачкала и Москва, правда, в столице снижение практически незаметно – всего 0,3% .

В 2023 году аналитики ожидают рост цен на комнаты в рамках инфляции или чуть ниже.

Симферополь, Лиана Макоба

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