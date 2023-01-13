На крымчанку без ее ведома оформили десятки кредитов

На жительницу Алушты без ее ведома оформили десятки кредитов. Злоумышленниками оказались не какие-то мошенники, а родная сестра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», у крымчанки есть двойняшка, которая живет в Калининграде. Два года назад алуштинка попросила сестру купить ей билет на самолет и выслала скан паспорта. Калининградка просьбу выполнила, а скан сохранила. В 2022 году для нее наступили трудные времена, и она решила прибегнуть к помощи сестры, правда без ее ведома. По скану паспорта крымчанки калининградка умудрилась оформить десятки займов, пишет telegram-канал «Mash на волне».

Все вскрылось, когда жительнице Алушты пришло требование погасить кредитный долг в размере 22 тысяч рублей. Крымчанка потребовала, чтобы сестра немедленно выплатила все займы, но та заявила, что это невозможно, так как ей не на что жить.

Крымчанка пригрозила обратиться в полицию. Только после этого сестра погасила часть долгов, еще часть выплатил отец двойняшек. Сумма невыплаченных кредитов сократилась до 40 тысяч, но кредитная история крымчанки оказалась безвозвратно испорчена.

Алушта, Олег Яковенко

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