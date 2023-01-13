Жителей крымского курортного поселка терроризируют бродячие собаки

Жителей курортного поселка Новофедоровка в Сакском районе терроризируют бродячие собаки.

«Данная ситуация уже переходит все мыслимые границы. Сегодня около магазинов на улице Севастопольская стая из более 10 собак напала на меня с детьми и моей домашней собакой, на помощь подоспели люди со стороны, – цитирует одного из пострадавших telegram-канал «Инцидент Крым и Севастополь. – Далее эта стая пошла по алее в центре поселка и напала на взрослого крупного мужчину».

Жители поселка уже обращались к журналистам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ответ телесюжеты и публикации чиновники отчитались, что потратили 1,3 млн рублей на стерилизацию бездомных животных.

«Но стерилизация не делает собак добрее, они сейчас от холода и голода становятся очень агрессивными и сбиваются в стаи, нападая на людей, – возмущаются крымчане. – Жители, которым ситуация кажется патовой, взяли инициативу в свои руки и просто начали травить этих собак, тем самым подвергая опасности как домашних животных, так и маленьких детей. Случаи смертей домашних животных уже есть».

Саки, Лиана Макоба

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