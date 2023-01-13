Киев заявил о недостаточной денежной помощи Украине от Запада

Финансовая помощь, которую предоставляет Запад Украине, на данный момент недостаточна.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в колонке для журнала Time написал глава Минфина Украины Сергей Марченко.

«Поддержка международных партнеров сыграет решающую роль в том, как мы переживем 2023 бюджетный год. Мы приветствуем намерение США продолжить предоставление грантов Украине, а также предложение Еврокомиссии запустить новую полномасштабную программу макрофинансовой помощи Украине в 2023 году. Но поскольку война затягивается, этого недостаточно», – заявил глава украинского Минфина.

Отметим, что США и ЕС в общей сложности с начала конфликта утвердили Украине помощи на сумму свыше 200 млрд долларов.

Симферополь, Валентин Карамазов

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