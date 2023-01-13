Украинские войска покинули Соледар.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом со ссылкой на своих корреспондентов сообщает CNN.

Издание утверждает, что отступление «было организованным», видимо, чтобы подсластить горькую пилюлю своим украинским союзникам.

«Команда телеканала, расположенная примерно в 2,5 милях (4 километрах) от Соледара, стала свидетелем того, как в пятницу днем украинские силы переправляли войска, что, по-видимому, было организованным отступлением из города», – пишет CNN.

Отметим, что украинские власти до сих пор заявляют об «удержании Соледара», где российские штурмовые отряды вагнеровцев проводят окончательную зачистку.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»