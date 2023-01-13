Израиль поставит Украине «умные технологии оповещения»

Украина получит от Израиля технологии, связанные с умным оповещением об ударах ракетами и дронами.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.
«Касательно официальных вещей, которые мы можем комментировать, – идет работа по передаче израильских технологий, связанных с умным оповещением касательно ракет и дронов. Эта технология официально передается израильской стороной. И думаю, что за определенное время мы получим ее полностью», – сказал дипломат.
Отметим, что Израиль, несмотря на все требования Зеленского, отказывается поставлять вооружения Украине.
Симферополь, Валентин Карамазов
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