В Крыму умудрились сделать частной собственностью пожарный водоем

В крымском селе Мазанка (расположено в 12 км к северо-востоку от Симферополя) единственный водоем неожиданно стал частным. Причем, водоем этот не простой – пожарный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пожарный водоем – водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

Получить его в собственность или аренду законным путем невозможно: в соответствии со статьей 53 Водного кодекса РФ запрещено использование для иных целей пожарных прудов и других водных объектов, обеспечивающих пожарную безопасность. Этот запрет введен для того, чтобы обеспечить беспрепятственный забор воды из них при тушении пожаров.

Но в Крыму ничего невозможного нет.

«У нас в селе Мазанка есть пожарный водоем, но не так давно его якобы сдали в аренду, – жалуются жители в соцсетях. – Администрация села, видимо, видимо в курсе, и им плевать на это . Раньше можно было спокойно подходить к воде, а теперь везде забор и таблички . Куда писать ещё – не знаю, но очень хочется, чтоб власти на это отреагировали и дали ответ: на каком основании пожарный водоём мог стать частной территорией?».

Фотографии, приложенные к этом посту, подтверждают: территория обнесена высоким зеленым забором, на котором развешены таблички: «Проход, проезд запрещен. Купание запрещено. Охраняемая территория. Частная собственность».

Симферополь, Лиана Макоба

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