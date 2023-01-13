Крым и Севастополь остаются в числе регионов с самым дорогим бензином

Крым и Севастополь остаются в десятке регионов с самым дорогим бензином.

Как передает корреспондент «Новый День», Росстат проанализировал данные топливного рынка России за первую неделю 2023 года. При оценке стоимости учитывали среднюю потребительскую цену в стране, которая формируется как средневзвешенная величина с учетом ежегодно актуализируемой доли объема потребления бензина и дизельного топлива в субъектах РФ.

Самый дорогой бензин оказался на Чукотке – 64,3 рубля за литр. На втором месте Сахалинская область – 59,67 рубля, на третьем – Якутия: там пришлось платить в среднем 59,05 рубля за литр.

Пропустив вперед Магаданскую и Иркутскую области, а также Камчатский край, Севастополь оказался на 7 месте с ценой 55,5 рубля за литр. Крым на 8 – 55,23 рубля.

В регионах с самым доступным бензином цена за литр колеблется в пределах 45,84 – 48,25 рубля.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2023, РИА «Новый День»