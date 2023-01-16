Крымский мост в очередной раз закроют для автомобильного транспорта 17 января.
Как сообщили РИА «Новый День» в минтрансе Крыма, во вторник в 12:00 по метсному времени ( соответствует московскому) на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта, а в период с 13:00 до 18:00 автодорожная часть моста будет полностью закрыта.
Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2023, РИА «Новый День»
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