Крымский мост в очередной раз закроют для автомобильного транспорта

Крымский мост в очередной раз закроют для автомобильного транспорта 17 января.

Как сообщили РИА «Новый День» в минтрансе Крыма, во вторник в 12:00 по метсному времени ( соответствует московскому) на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта, а в период с 13:00 до 18:00 автодорожная часть моста будет полностью закрыта.

Ограничения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ.

Симферополь, Лиана Макоба

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