Украинские энергетики объявили об «огромном дефиците» электроэнергии

Дефицит генерации в энергосистеме Украины после вчерашней ракетной атаки – огромен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава крупнейшей частной энергокомпании YASNO Сергей Коваленко.

По его словам, «Укрэнерго» значительно ограничило объемы потребления по всей Украине и в Киеве, в частности. В связи с этим будут применяться экстренные отключения электроэнергии.

Между тем, накануне глава госкомпании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий публично заверял население, что «Украина сохранила управляемость и целостность энергосистемы после ракетных ударов».

Сегодня он уже признал, что дефицит в системе существенный. Вместе с тем, Кудрицкий утверждает, будто «сейчас набирает мощность генерация и восстанавливается энергоснабжение для потребителей».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2023, РИА «Новый День»