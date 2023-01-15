Мы угодили в ловушку собственной пропаганды – украинский генерал

Украинское общество, приученное пропагандой Зеленского к мысли о «непобедимости ВСУ», оказалось полностью дезориентировано известиями о разгромном поражении в Соледаре.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил бывший замглавы Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос.

По его словам, чтобы избежать шока в обществе, необходимо говорить ему правду о силе противника.

«На протяжении длительного времени действующая власть рассказывала нам, что мы тут супернепобедимые, что враг, который с нами воюет, – какие-то неполноценные вояки. К сожалению, эта ошибка сделала то, что нас приучили – население Украины, народ приучили к тому, что только одни победы. К сожалению, на войне очень часто бывают и победы, и поражения. Главная задача – не паниковать и не впадать в отчаяние, если даже есть поражение, а делать правильные выводы из этих поражений… Независимо от того, какая будет ситуация в дальнейшем в Соледаре, наша задача – не опускать руки, а наращивать усилия по поднятию уровня обороноспособности страны», – рассуждал генерал.

«В дальнейшем мобилизация российская будет нарастать. У них есть мощный мобилизационный потенциал и, как мы видим, эти рассказы, что там одни алкоголики и «чмобики» не всегда имеют под собой почву», – пытался быть «правдивым» Кривонос.

Симферополь, Валентин Карамазов

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